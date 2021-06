Michele Merlo, la clip diffusa dai genitori nel giorno del funerale: «Viviamo, ricordiamo, soffriamo come rondini nel temporale» – Il video

«Abbiamo il cuore stanco di chi la vita l’ha rincorsa, di chi ha detto un sacco di bugie, perché per dire la verità ci voleva forza». Inizia così il video diffuso da Katia e Domenico, i genitori di Michele Merlo, l’ex concorrente di Amici e X Factor scomparso il 6 giugno scorso a causa di una leucemia fulminante dopo il ricovero all’ospedale Maggiore di Bologna. In concomitanza con i funerali del giovane artista, che si sono tenuti nello stadio di Rosà, a Vicenza, i genitori hanno voluto diffondere la clip con alcune parole del figlio. «Abbiamo comunicato perlopiù attraverso i nostri consulenti e legali che continueranno a farlo di nuovo da domani, tranne qualche piccolo sfogo da genitori sofferenti e provati da un immenso dolore che sappiamo già non avrà mai fine», hanno spiegato i coniugi in una nota. «Oggi vogliamo parlare noi, vogliamo consegnare una preghiera a tutti voi: Michele è nostro figlio, ma è anche il vostro artista, l’artista molte volte incompreso e da alcuni dimenticato, l’artista con dentro un tormento di emozioni che ha saputo sfogare con le sue canzoni», concludono, «vogliamo ringraziare tutti, senza tralasciare nessuno, in particolare voi che darete voce a Michele per sempre».

Video: Ansa

Leggi anche: