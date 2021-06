Lo “sconosciuto” ungherese frena la Francia dei fenomeni, il gol a sorpresa di Attila Fiola: chi è il nuovo idolo degli Europei – Il video

I paragoni con il re degli Unni già abbondano. Il calciatore dell’Ungheria Attila Fiola è diventato il protagonista di Euro 2020 dopo un gol contro la Francia, la squadra data come favorita per la vittoria di questo torneo. Il match è finito 1-1 ma l’Ungheria è rimasta un vantaggio per una buona mezz’ora. La rete della Francia era inviolata da sei partite in competizioni ufficiali, ben 527 minuti. Attila Fiola sarebbe diventato sicuramente l’eroe di questa giornata, tra il nome che permette ampi paragoni storici e l’impresa di bucare la difesa alla squadra che cinque anni fa aveva vinto il Mondiale. Fiola però ha voluto spingersi oltre. Dopo il gol si è diretto verso la postazione dei giornalisti e qui ha distrutto con un paio di pugni quello che ha trovato davanti, fra cui un pc. Tutto mentre i 60mila della Puskas Arena di Budapest festeggiavano increduli il gol. Classe 1990, Fiola è un difensore, attualmente in forze al Fehérvár FC, società con sede a Székesfehérvár che milita nel massimo campionato ungherese. Aveva già partecipato agli Europei del 2016, dove l’Ungheria si era fermata agli ottavi di finale dopo una sconfitta per 4-0 contro il Belgio.

