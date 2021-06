MotoGp Germania, bentornato Marquez: lo spagnolo torna a vincere dopo 581 giorni – Il video

Grandi emozioni per il pluricampione del mondo Marc Marquez. Al circuito del Sachsenring, dov’è imbattuto dal 2010, lo spagnolo torna a trionfare in una gara di MotoGp salendo sul gradino più alto del podio a distanza di 581 giorni dall’ultima volta. Dietro di lui, Miguel Olieveri su Ktm e Fabio Quartaro che con la sua Yamaha che guida la classifica generale con 131 punti davanti al connazionale Zarco a 109 e a Miller con 100. «Oggi sapevo di avere una grande opportunità», ha scritto il pilota ufficiale della Honda in una storia su Instagram, «ora mi godo le sensazioni, voglio sottolineare che è impossibile tornare senza le persone: hai bisogno di una buona squadra, di buoni dottori e di una famiglia. Li ringrazio tutti».

Video: Instagram/@MotoGp

