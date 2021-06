Euro 2020, la Nazionale si schiera per il turismo locale: «Le mie vacanze? Io scelgo Italia» – Il video

Giocatori e allenatore hanno realizzato un video-messaggio per sostenere la ripresa del comparto

La Nazionale di calcio, impegnata a Euro 2020, ha scelto di sostenere il settore turistico del Belpaese. Roberto Mancini, ct azzurro, e alcuni giocatori della rosa hanno preparato un video-messaggio, condiviso dagli account social del ministero del Turismo, in cui ogni calciatore promuove una località turistica dell’Italia. La scelta, spesso, ricade sui luoghi che hanno dato i natali ai giocatori. «Anche gli azzurri giocano in squadra con l’Italia del Turismo. Fallo anche tu, scegli l’Italia per le tue vacanze!», è la didascalia che accompagna il video.

