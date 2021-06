Il fuoriprogramma in diretta al Tg1 dopo Italia-Galles, la festa dei tifosi azzurri travolge la giornalista Rai – Il video

Curioso fuoriprogramma in diretta al Tg1 ieri 20 giugno sull’onda dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei contro il Galles. L’inviata a pizza del Popolo a Roma Valentina Bisti ha provato in ogni modo a raccontare il clima tra i tifosi azzurri a pochi minuti dall’1-0 contro i gallesi, ma è stata la realtà a irrompere direttamente nella telecamere. Il gruppo di tifosi attorno a lei è esplosa in una gioia incontenibile, abbracci, urla, qualcuno mette al collo della giornalista anche una bandiera tricolore. Niente da fare, il collegamento deve finire lì, con la giornalista Rai che non riesce più a parlare e la linea che deve tornare inevitabilmente in studio.

