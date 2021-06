Il logo della Juventus diventa arcobaleno. «Tutti amano il calcio»: il messaggio del club a favore dei diritti Lgbtq+

Nel giorno in cui la Uefa ha negato al Comune di Monaco il permesso di colorare lo stadio della città con i colori arcobaleno in occasione di Germania-Ungheria, la Juventus ha invece deciso di rendere chiara la sua posizione sul tema dei diritti Lgbtq+. Sul suo profilo Twitter, il club torinese ha condiviso il suo logo, non più bianconero, ma dai colori arcobaleno. Il post è stato accompagnato dal messaggio: «Tutti amano il calcio», e dall’hashtag: «Le differenze fanno la differenza». Un gesto simile è arrivato anche dal Barcellona che ha invece colorato di arcobaleno lo sfondo dietro al logo e condiviso il messaggio: «Pride and Respect» (Orgoglio e rispetto).

