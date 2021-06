M5s, Conte incontra i senatori: «Lavoriamo al nuovo statuto, presto i dettagli». Grillo atteso domani a Roma

Il leader in pectore ha smentito le voci di una lite con il Garante: «Non dobbiamo ricucire perché non abbiamo mai rotto. Il dialogo c’è ed è continuo»

Era stato Ettore Licheri, il capogruppo dei 5 stelle a Palazzo Madama, ha chiedere un incontro chiarificatore con Giuseppe Conte. Alla fine, il leader del neo-Movimento, accusato da molti parlamentari grillini di essere diventato irraggiungibile persino al telefono, ha deciso di andare personalmente a Palazzo Madama per parlare con i 75 senatori rimasti nel gruppo (a inizio legislatura, il Movimento contava 112 rappresentanti in Senato). «Con Beppe Grillo nessuna rottura», ha detto l’ex premier ai cronisti, prima di scomparire nel palazzo. L’incontro è durato oltre un’ora e avrebbe rassicurato anche i senatori del fatto che il dialogo con il garante del Movimento è in corso: «Non dobbiamo ricucire perché non abbiamo mai rotto – avrebbe detto -. Il dialogo c’è ed è continuo». Anzi, Conte spera di «vederlo presto», nonostante proprio Grillo avrebbe fatto saltare la presentazione della carta fondativa dei nuovi 5 stelle targati Conte, prevista per domani 24 giugno e posticipata a data da destinarsi.

L’ex premier smentisce anche che che sul tavolo ci sia l’ipotesi di creare, in alternativa alla rifondazione del Movimento, una sua lista personale: «Ve lo do io il partito», ha scherzato con i cronisti. Ha ribadito, poi, di star lavorando assiduamente «al nuovo statuto. Presto – conoscerete – i dettagli». Dopo il meeting con i senatori grillini, Conte ha avuto anche un lungo incontro, sempre a Palazzo Madama, con Maria Antonietta Ventura, candidata alla presidenza della Regione Calabria. Il Movimento è atteso da giornate complicate per la definizione del suo futuro: Grillo in persona si sta per mettere in viaggio verso Roma. Incontrerà domani, 23 giugno alle cinque di pomeriggio, il gruppo Camera del Movimento. La riunione si svolgerà nell’Auletta del palazzo dei Gruppi parlamentari. Nell’ordine del giorno inviato dal direttivo ai deputati grillini, si legge: «Incontro con il garante».

