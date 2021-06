Coronavirus, vertice tra Ministero e Cts sulla variante Delta in Italia: a breve nuove strette sui controlli e sul tracciamento

C’è stato stasera, 24 giugno, un vertice tra Franco Locatelli (a capo del Cts) il ministro della Salute Roberto Speranza e i sottosegretari Andrea Costa e Pierpaolo Sileri sul tracciamento della variante Delta in Italia. In attesa dei risultati della nuova indagine dell’Istituto superiore di sanità sulla diffusione delle varianti del Sars-Cov-2 in Italia – che dovrebbero confermare un aumento dei casi da variante in questione- , si è deciso per una stretta sui controlli e sul tracciamento, alla luce del fatto che questa mutazione sembrerebbe essere a trasmissibilità più alta rispetto alle altre. In particolare, sulla variante Delta si sta programmando un aumento del tracciamento specifico: probabilmente si punterà a un maggior numero di tamponi e più attenzione ai focolai.

Il nodo discoteche alla luce della variante

Il Cts ha in previsione anche un nuovo vertice per discutere il tema delle riaperture delle discoteche: se venisse confermato l’aumento delle vaccinazioni tra i giovani, si potrebbe arrivare a fissare una data, sempre nell’ambito dei primi 10 giorni di luglio. Per il momento non è stata presa una decisione definitiva.

Immagine di copertina: ANSA | ROBERTO MONALDO / LAPRESSE

