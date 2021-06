Crolla un palazzo di 12 piani a Miami: almeno un morto. 9 persone trovate vive sotto le macerie – Il video

Non sono ancora note le cause del crollo. Si temono diverse vittime, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie

Un palazzo condominiale di 12 piani è parzialmente crollato quando a Surfide, a Nord di Miami, erano le 2 della notte. Il primo bilancio è di almeno una vittima, una donna trovata morta sotto le macerie. Nove invece le persone estratte vive, come riferisce il Miami Herald. Massiccio l’intervento dei soccorsi. Il palazzo fa parte del complesso Champlain Towers, un condominio con affaccio sull’oceano costruito nel 1981 con oltre 100 appartamenti. L’area attorno alla 88ima strada è stata bloccata per diversi isolati, mentre decine di mezzi di soccorso stanno accorrendo sul posto. Come mostrano le prime foto e video diffusi sui social, il crollo ha interessato metà della palazzina. L’edificio è un isolato a nord dalla città di Miami Beach. Diverse persone rimaste bloccate nella parte ancora in piedi della palazzina sono state soccorse dalle finestre con le scale dei Vigili del fuoco.

Un uomo di 50 anni, Santo Mejil, è stato svegliato e letteralmente buttato giù dal letto quando sua moglie lo ha chiamato: è lì che lei lavora, in uno di quei palazzi del comprensorio come custode notturna per una donna anziana disabile. «Ha detto di aver sentito una grande esplosione. Sembrava un terremoto», ha detto Mejil al Miami Herald. Mentre raccontava di essersi precipitato in spiaggia dalla loro casa vicino all’aeroporto internazionale di Miami, il suo telefono ha squillato. Era sua moglie. «Ti stanno portando giù?», le ha chiesto. «Grazie a Dio».

