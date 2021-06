Cina, le immagini dello sbarco su Marte della sonda Tianwen-1 – Il video

Il rover Zhurong ha lavorato sul pianeta rosso per 42 giorni e percorso un totale di 236 metri

L’Agenzia spaziale cinese (CNSA) ha pubblicato oggi nuovi video e immagini della sonda Tianwen-1 che atterra su Marte ed esplora l’area circostante. I filmati mostrano il modulo di atterraggio che dispiega il proprio paracadute, scende sulla superficie marziana e il rover Zhurong che si allontana dalla piattaforma di atterraggio e si muove sul terreno. Le immagini mostrano il paesaggio marziano e i solchi lasciati dal rover. Il rover Zhurong ha lavorato sul pianeta rosso per 42 giorni marziani, e dopo aver percorso un totale di 236 metri continuerà la propria missione di movimento, rilevamento ed esplorazione scientifica come previsto. Fino alla mattina del 27 giugno, il modulo orbitante della missione Tianwen-1 ha operato intorno a Marte per 338 giorni e la sua distanza Terra-Marte è di circa 360 milioni di chilometri. La missione cinese Tianwen-1 è stata lanciata il 23 luglio 2020.

