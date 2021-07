Ciro Immobile fa divertire i commentatori della Bbc. È a terra ma poi scatta in piedi con il gol di Barella. Shearer: «Patetico» – Il video

Grosse risate tra i commentatori sportivi della Bbc e Gary Lineker, ex attaccante inglese e conduttore televisivo, che ieri hanno seguito i quarti di finale degli Europei di calcio tra Belgio-Italia. La ragione del divertimento è Ciro Immobile e la sua simulazione in area di rigore poco prima del primo gol del compagno Barella. Nella scena mostrata in diretta, l’attaccante azzurro cade e rimane a terra dolorante, ma l’azione di gioco prosegue fino alla rete messa a segno dall’Italia. A quel punto accade quello che, tra le risate, Lineker e gli altri definiscono «una ripresa miracolosa». Immobile scatta in piedi e corre a esultare con il resto della squadra. Ospite della serata sportiva della Bbc anche l’ex calciatore inglese Alan Shearer che ha commentato: «Patetico».

Video: Bbc

