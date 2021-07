Agguato con mazza da baseball a Mantova, morto un 23enne. Grave il suo amico

Erano stati ricoverati in grave condizioni all’ospedale Carlo Poma di Mantova. Ma uno di loro non ce l’ha fatta. Atilio Drekai, 23 anni, è morto nel pomeriggio di oggi a causa delle ferite riportate nel pestaggio di cui è stato vittima insieme a un 35enne, Pier Francesco Ferrari, a Mantova. L’episodio di violenza si è consumato la notte tra giovedì e ieri. I carabinieri che stanno indagando sul caso hanno definito l’aggressione come un agguato. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi del regolamento di conti connesso allo spaccio di droga. I militari stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza del centro commerciale dove è avvenuta la rissa. Stando alle prime ricostruzioni, le due vittime si sono trovate accerchiate da un gruppo di quattro o cinque persone armate di mazze da baseball. I magistrati hanno aperto un’inchiesta contro ignoti per omicidio e aggressione aggravata.

