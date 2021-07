«Sono un governatore che è gay, non un gay governatore»: il coming out di Eduardo Leite sfida Bolsonaro – Il video

«Sono un governatore che è gay, non un gay governatore»: ha fatto coming out in diretta televisiva Eduardo Leite, uno dei principali politici brasiliani, governatore dello stato di Rio Grande do Sul. Un coming out non scontato in un Paese come il Brasile, guidato dal presidente Jair Bolsonaro, che in passato ha persino dichiarato di «sentirsi molto orgoglioso di essere omofobo» o di preferire un figlio morto a un figlio gay. «Non ho mai parlato di un argomento legato alla mia vita privata, ma in questo momento di bassa integrità in Brasile, ribadisco che non ho nulla da nascondere», ha detto Leite. «Così come Obama era un presidente nero non un nero presidente. E ne sono orgoglioso», ha detto durante un’intervista con TV Globo, la principale emittente del Paese. Leite, 36 anni, ha ricevuto molti commenti di sostegno da parte di colleghi politici e attivisti brasiliani. Gli innumerevoli messaggi di affetto e sostegno che sto ricevendo mi rendono assolutamente certo: l’amore vincerà sull’odio!», ha twittato il governatore che potrebbe candidarsi alle presidenziali del prossimo anno.

