Impresa storica dell’Italbasket: dopo 17 anni si qualifica per le Olimpiadi e vola a Tokyo 2020

«È tutto vero! Tutto vero. Li abbiamo dominati, segnando 102 punti. A casa loro. Non è più un sogno, è realtà. Grazie Azzurri, per queste lacrime di gioia. Torniamo ai Giochi Olimpici dopo 17 anni!». La nazionale italiana di basket, dopo aver battuto a Belgrado la Serbia 102 a 95, ha staccato il ticket per la partecipazione alle prossime alle Olimpiadi di Tokyo. Un’impresa storica quella raggiunta dell’Italbasket di Sacchetti, giacché l’ultima partecipazione della nazionale italiana di pallacanestro risaliva ai Giochi di Atene 2004, quando la nazionale conquistò uno storico argento.

Leggi anche: