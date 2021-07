Calano ancora i ricoveri e le terapie intensive. Il tasso di positività oggi è dello 0,6 per cento

Il bollettino del 5 luglio

Oggi 5 luglio sono 480 i casi di Coronavirus in tutta Italia contro gli 808 di ieri. Il totale dei contagiati sale a quota 4.263.797. Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile, le vittime nelle ultime 24 ore sono 31 contro le 12 di ieri per un totale di 127.680 decessi dall’inizio del monitoraggio. Gli attualmente positivi sono 43.531 (ieri 44.664).

I dati di oggi 5 luglio 2021

La situazione negli ospedali

I ricoverati negli ospedali italiani sono 1.337 (ieri 1.364, -27) mentre in terapia intensiva si trovano 191 pazienti (ieri 197, -6). Gli ingressi in rianimazione oggi sono 2, contro i 7 di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 42.003 persone (ieri 43.103) mentre i dimessi e i guariti nell’ultima giornata aumentano di 1.582 unità (il totale, dall’inizio della pandemia, è di 4.092.586).

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 74.649 contro i 141.640 di ieri. Il totale dei test eseguiti finora è di 72.415.334. Il tasso di positività oggi è dello 0,6 per cento.

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

