Spinazzola, è in corso l’intervento al tendine d’Achille della gamba sinistra. Il terzino è in Finlandia con sua moglie

È cominciato poco dopo le 12 l’intervento chirurgico per la ricostruzione del tendine d’Achille della gamba sinistra di Leonardo Spinazzola. La delicata operazione si sta svolgendo a Turku, in Finlandia. La lesione del tendine d’Achille non ha lasciato scampo al terzino della Roma che si è infortunato durante il secondo tempo della partita vittoriosa degli Azzurri contro il Belgio di venerdì sera di Euro 2020. Il recupero post operatorio si preannuncia piuttosto lungo (circa sei mesi). L’operazione viene eseguita dal professor Lempainen, allievo di Orava (che curò Barzagli, Bonaventura, Beckham e Cristante). Spinazzola domenica pomeriggio è stato accompagnato all’ospedale di Turku dal medico della Roma Manara e da sua moglie. Potrebbe rientrare in Italia già domani 6 luglio, quando sarà davanti alla tv a tifare Italia i suoi compagni di squadra: gli Azzurri, che sfideranno la Spagna, ormai sono a un passo dal sogno della finale. Nicola Barella ha ribadito un concetto già espresso in questi giorni da altri suoi compagni di squadra: vincere per Spinazzola.

