Argentina in finale di Coppa America, la semifinale fotocopia con l’Italia: trionfo ai rigori, l’impresa del portiere Martinez – Il video

Sarà Argentina-Brasile la finale di Coppa America, dopo la vittoria dell’Albiceleste contro la Colombia ai rigori per 3-2 in una semifinale quasi identica a quella dell’Italia contro la Spagna a Wembley. E mentre gli azzurri portano gli scudi Donnarumma, che ha neutralizzato l’ultimo rigore spagnolo, per gli argentini l’eroe nazionale è diventato il portiere Emiliano Marinez, capace di sventare tre tentativi colombiani dal dischetto e regalando così la vittoria a Messi e compagni. Nei tempi regolamentari finiti 1-1, era stato un altro Martinez, Lautaro, a portare in vantaggio l’Argentina, dopo appena 7′ dall’inizio della partita. Nella ripresa è poi arrivato il pareggio al 61′ di Luis Diaz.

Il gol dell’1-0 argentino di Lautaro Martinez su assist di Lionel Messi

