Forte esplosione a Dubai: divampa un incendio nel container di una nave – Il video

Una fortissima esplosione è stata avvertita a Dubai, in una nave attraccata nel porto di Jabal Ali, in seguito a un incendio. Il governo dell’emirato ha fatto sapere in una nota che «un incendio è scoppiato in un container all’interno di una nave ancorata nel porto di Jebel Ali, dopo che nel porto è stata udita una forte esplosione». E che «una squadra della Protezione civile di Dubai sta lavorando per spegnerlo». Il Dubai Media Office ha fatto sapere che non sono state segnalate vittime. I residenti hanno riferito di avere avvertito una forte esplosione da diverse parti della città di Dubai. I video condivisi sui social media, soprattutto su Twitter, hanno mostrato una montagna di fuoco vicino al porto di Jebel Ali.

