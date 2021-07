Il tifoso spagnolo infiltrato nella festa degli Azzurri. Salta e canta con la squadra, Verratti: «Ma tu chi sei?» – Il video

C’è chi come Leonardo Bonucci è stato scambiato per un tifoso che aveva invaso il campo a Wembley, c’è chi invece ci è proprio riuscito. È il caso di uno sconosciuto tifoso spagnolo che è stato capace di lasciare le tribune di Wembley per raggiungere il centro del campo dove stavano festeggiando gli azzurri. I ragazzi del ct Mancini erano ancora in campo alla fine di Italia-Spagna presi tra abbracci e cori per la finale appena conquistata. Nella confusione generale, è spuntato un tifoso in tuta nera che è riuscito a mimetizzarsi in un primo momento nel gruppo azzurro. Ha anche abbracciato Verratti, finché il centrocampista del Psg si è reso conto di non aver mai visto quel tizio: «Ma tu chi sei?» ha chiesto incredulo. Ormai scoperto, il tifoso è stato braccato dagli stewart che lo hanno accompagnato fuori dal campo.

