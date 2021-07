La tifosa dell’Italia che non ti aspetti, Sharon Stone: «Si va in finale!». E i fan italiani le rispondono

L’attrice e produttrice statunitense, dopo il rigore di Jorginho, ha esultato per la vittoria della nazionale di Mancini

Anche Sharon Stone celebra ed esulta per la vittoria della Nazionale di Mancini sulla Spagna e la qualificazione alla finalissima di Euro 2020. Subito dopo il rigore di Jorginho, l’attrice e produttrice statunitense, molto legata all’Italia, ha pubblicato un post su Twitter in cui si è complimentata con la nazionale italiana: «Congratulazioni alla nazionale di calcio italiana! Si va in finale!». Parole telegrafiche che hanno comunque scatenato grande entusiasmo tra i tifosi Azzurri.

Foto in copertina: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Leggi anche: