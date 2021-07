La gioia degli Azzurri sul pullman dopo Italia-Spagna, scatta il coro «A far l’amore comincia tu…» e «Notti magiche» – Il video

La festa degli Azzurri per la vittoria contro la Spagna a Euro 2020 è stata ovunque, anche sul pullman della squadra. Nelle stories pubblicate su Instagram da Alessandro Florenzi e Leonardo Bonucci, infatti, si sentono i calciatori intonare il ritornello di A far l’amore comincia tu, brano di Raffaella Carrà riprodotto in sua memoria allo stadio di Wembley. Ma non solo: Florenzi e compagni si sono cimentati anche in altre canzoni, tra cui l’inno di Italia ’90 Notti magiche di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato.

Video: Instagram/@florenzi

