Il giornalista assediato in diretta dai tifosi dopo Italia-Spagna, per liberarsi canta Raffaella Carrà – Il video

«Non deve avere senso, deve sembrare un casino». Le parole di Annalise Keating in How to Get Away with Murder riassumono alla perfezione il collegamento di Tancredi Palmeri, inviato per SportItalia, dopo la vittoria dell’Italia sulla Spagna e la qualificazione degli Azzurri per la finalissima di Euro 2020. All’esterno dello stadio di Wembley il clima è talmente galvanizzato che i tifosi che circondano il giornalista continuano a interromperlo mentre cerca di comunicare con i colleghi in studio. E lui allora cosa fa? Palesemente spazientito da un baldo giovane che continuava a suggerire non meglio precisate indicazioni su come raggiungere Londra per la finale, Palmeri si lascia andare e inizia a cantare insieme agli altri tifosi A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà, con cotanto di casqué all’indietro, omaggiando – a modo suo – la regina della televisione italiana.

Video: Twitter / @jason05_

