Euro 2020, l’Inghilterra e il rigore della discordia. Verratti: «Penalty generoso, ma non abbiamo paura dell’arbitraggio»

«Ieri abbiamo visto tutti insieme la partita (Inghilterra-Danimarca, ndr) e se io fossi stato l’arbitro non avrei fischiato il rigore. Penso sia stato un penalty generoso, ma sono cose che fanno parte del calcio e possono succedere. Quanto a Sterling, è un giocatore fantastico». Marco Verratti è intervenuto durante la conferenza stampa da Coverciano, sull’episodio che ha deciso la semifinale di ieri a Wembley. Il numero 6 si dice entusiasta di come gli Azzurri hanno affrontato Euro2020, spiegando che «negli ultimi anni c’era mancata un po’ di credibilità e ora siamo tornati dove l’Italia deve stare. Anche i giornali francesi sono felici per noi». «Comunque per domenica pensiamo che sarà scelto un grande arbitro – dice ancora -, uno abituato alla Champions e ai match importanti e che non si fa condizionare, quindi non abbiamo timori per questo», ha poi aggiunto. Sui colleghi inglesi, Verratti ha «un buon ricordo. Contro di loro ho esordito in Nazionale e sono stati anche i miei primi avversari nella fase finale di un Mondiale, in Brasile. Felice di esserci, davvero, perché quando mi sono fatto male ho temuto di non farcela, sarebbe stata dura rimanere fuori. Per fortuna lo staff medico mi ha aiutato».

Il rigore visto dall’Inghilterra

Il rigore concesso ieri all’Inghilterra ha fatto discutere anche Oltremanica, con alcune vecchie glorie della Premier League che si sono schierati senza mezzi termini. Roy Keane l’ha definito «molto generoso». Gary Neville, da parte sua, ha ammesso: «Per la Danimarca deve essere stato tremendo perdere in questa maniera». La chiamata è stata molto chiacchierata (e criticata) anche sui social, e su Twitter in particolare, dove nella serata di ieri tanti utenti hanno storpiato il coro inglese «Football is coming home» in «Football is diving home», in riferimento al tuffo – o presunto tale – con cui Sterling si è guadagnato il rigore decisivo.

