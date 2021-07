Euro 2020, per la finale “scende in campo” anche la Regina Elisabetta: «Spero che la partita passi alla storia. Auguri per domani»

«Grazie per il sostegno, Sua Maestà», ha risposto la nazionale inglese. «Sia memorabile non solo per il successo – ha scritto la Regina – ma anche per lo spirito e per l’orgoglio con il quale la affronterete»

«Cinquantacinque anni fa ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del mondo nelle mani di Bobby Moore e ho capito cosa significa per i calciatori, gli allenatori e lo staff raggiungere e vincere la finale del più importante torneo internazionale». Con queste parole contenute in una lettera indirizzata all’allenatore dell’Inghilterra, Gareth Southgate, e ai giocatori della nazionale dei Tre Leoni, la Regina Elisabetta ha voluto inviare i propri auguri nel giorno della vigilia della finale di Euro 2020 contro l’Italia. «Invio le mie congratulazioni e quelle della Famiglia Reale per aver conquistato l’accesso alla finale – si legge ancora nella lettera – nonché i miei migliori auguri per domani, con la speranza che la partita passerà alla storia non solo per il successo, ma anche per lo spirito e per l’orgoglio con il quale la affronterete». La risposta della nazionale inglese non si è fatta attendere: «Grazie per il sostegno, Sua Maestà».

