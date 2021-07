Coppa America, Argentina-Brasile 1 a 0: un gol di Di Maria decide la finale. Per Messi è il primo titolo con i colori albicelesti – Il video

Alla fine l’Argentina, con un 1 a 0, ha vinto la Coppa America di calcio battendo, al Maracanà, il Brasile grazie al gol di Angel Di Maria al 22esimo. Si tratta del primo titolo per Lionel Messi con la nazionale albiceleste che, dunque, per la prima volta dopo 28 anni si impone sul campionato continentale sudamericano. Una coppa che all’Argentina è sfuggita per ben tre volte, nel 2007, nel 2015 e nel 2016 quando era a un passo dal traguardo. L’ultima vittoria nel ’93.

Non riesce a contenere la sua felicità il capitano della nazionale Messi, considerato uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, che urla di gioia sul campo. Una doppia soddisfazione per lui visto che proprio al Maracanà ha dovuto ingoiare il boccone più amaro della sua carriera, ovvero la sconfitta al Mondiale nel 2014 contro la Germania.

Foto in copertina: EPA/Antonio Lacerda

