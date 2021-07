Wimbledon, Berrettini a caccia dell’impresa: il tennista romano vince il primo set – La diretta

Matteo Berrettini va a caccia dell’impresa. Il tennista romano, numero nove del ranking mondiale, è in campo a Wimbledon per quella che è la prima finale di un tennista italiano sull’erba dello storico torneo londinese. Di fronte a lui il serbo Novak Djokovic, numero uno del mondo, che insegue il 20° torneo dello Slam, con cui eguaglierebbe il record storico di Roger Federer e Rafael Nadal. Djokovic non perde una partita a Wimbledon dal 2017, da allora ha messo insieme 20 vittorie consecutive. Berrettini, già campione del prestigioso torneo del Queens, ha una serie aperta di 11 vittorie consecutive sull’erba.

Primo set: Berrettini-Djokovic 7-6

Nel primo set, l’inizio è carico di tensione per entrambi i giocatori. Prima Djokovic, che con un avvio stentato al servizio – tre doppi falli in due game – concede palla break al tennista romano, che però non ne approfitta. Il terzo gioco è quello del primo allungo: il numero uno del mondo strappa il servizio a un Berrettini più falloso del solito, sale progressivamente di tono con la battuta e conserva il vantaggio fino al 5-3. Il serbo va a servire per il set, ma perde la battuta. Berrettini, da parte sua, prende fiducia e tiene il servizio, pareggiando i conti sul 5-5. L’equilibrio si protrae fino al tie break, dove Berrettini piazza lo strappo decisivo, portando a casa il set con il punteggio di 7-6.

