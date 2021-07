«Io vinco, voi magnatev u limone»: la rivincita di Ciro Immobile dopo il trionfo dell’Italia a Euro 2020

«Io vinco, voi magnatev u limone e attaccatevi al c***o». Con queste parole Ciro Immobile risponde, coppa in mano, a tutti gli hater che lo avevano bersagliato durante Euro 2020. La punta della Lazio, forte del successo in finale della Nazionale sull’Inghilterra, ha usato il dialetto napoletano per sfottere i critici e rispondere agli attacchi ricevuti negli ultimi giorni per le sue prestazioni. Il giocatore ha pubblicato la rivincita direttamente sul suo account Instagram, condividendo anche foto con Verratti e Insigne, suoi compagni dai tempi del Pescara di Zeman. Poi Immobile ha pubblicato anche uno status più “diplomatico”: «Rivedo la strada percorsa, non c’è soddisfazione più grande, sacrificio e passione per questo sport, la mia famiglia e gli amici che mi hanno aiutato a spingermi oltre. Le difficoltà, le ansie e le paure ma alla fine del percorso lucido i trofei». E ancora: «Siamo stati speciali nel crederci fin dall’inizio quando ci siamo trovati. È incredibile come non ci siamo mai stancati di stare insieme, uniti. Abbiamo fatto qualcosa di incredibile».

Leggi anche: