La festa per gli Azzurri nelle città del Paese: la gioia dei tifosi italiani per la vittoria di Euro 2020 – Le immagini

Dal Trentino alla Sicilia, passando per le isole e il centro del Paese. L’Italia intera è in festa per celebrare il trionfo degli Azzurri in finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra. Piazze e strade si sono riempite di gruppi numerosi di tifosi italiani, che su un mezzo o a piedi, usavano i clacson o agitavano oggetti e petardi per farsi largo verso le zone centrali delle loro città. A Milano folle di tifosi a bordo di motorini hanno iniziato a invadere le strade, mentre altri salivano sui tram con le bandiee. A Napoli è stato messo in scena un funerale all’Inghilterra. Tema in onore degli sconfitti anche a Firenze, dove un tifoso è stato immortalato a bordo di un carro funebre d’annata.

UEFA EURO 2020; Final Italy vs England

Video: Twitter/@[email protected]@drudi

