I tifosi inglesi e la petizione per rigiocare la finale contro l’Italia «con un arbitro non di parte»

Mentre in Italia si festeggia ancora la vittoria di Wembley di Euro 2020, i tifosi inglesi non ci stanno. L’amarezza è ancora tanta, troppa da sopportare, dopo le altissime aspettative riposte nella vittoria della nazionale di Gareth Southgate. E così, alcuni tifosi, han ben pensato di lanciare una petizione per ridisputare il match contro gli Azzurri di Mancini. «Il match dell’11/07/2021 non è stato affatto corretto – si legge nel testo della petizione -. L’Italia ha ricevuto un solo cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell’Inghilterra come se fossero schiavi. Dopo tutte quelle spinte, gli strattonamenti e quei colpi non regolati come ha potuto vincere l’Italia?».

La petizione degli inglesi per rigiocare la finale

«L’Italia – si legge ancora – avrebbe dovuto ricevere diversi cartellini rossi per il proprio modo di giocare, e la partita dovrebbe essere disputata con un arbitro non di parte. Tutto quello che è successo non è affatto giusto». I tifosi inglesi, a sostegno della loro tesi, hanno inserito l’immagine di Chiellini che trattiene l’inglese Bukayo Saka per la maglietta. Secondo loro, il capitano della nazionale azzurra andava espulso per il fallo sul numero 25 inglese. Intanto sono già oltre 18 mila le persone che hanno firmato la petizione. Ma attenzione, tra i firmatari non ci sono solo i supporter della nazionale dei Tre Leoni, ma anche alcuni italiani. Uno di loro commenta laconicamente: «Ok rigiochiamola, così perdete di nuovo».

Foto in copertina: EPA/Laurence Griffiths / POOL

