Donnarumma: «Perché non ho esultato dopo il rigore parato? Non avevo capito che avevamo vinto» – Il video

In molti si sono chiesti perché Gigio Donnarumma non abbia esultato nella finale di Euro 2020 dopo aver parato l’ultimo rigore a Bukayo Saka regalando così la vittoria agli Azzurri. E qualcuno ha pensato che il suo fosse un modo per mantenere la calma o, peggio, fare lo sbruffone. Ma la verità è molto più prosaica e l’ha rivelata lui stesso a Gianluca Di Marzio di Sky Sport: «Sul rigore non ho esultato perché… non avevo capito che avevamo vinto. Ero già a terra dopo il rigore di Jorginho quando pensavo che fosse finita, invece… vi giuro non avevo capito». «Poi con la Var si guardano sempre i piedi adesso per vedere se non sei davanti… – ha aggiunto il nuovo portiere del Paris Saint Germain – quindi guardavo l’arbitro e cercavo di capire se era tutto ok. Poi ho visto i compagni che venivano verso di me e non ho capito più niente».

Leggi anche: