A Parigi in migliaia al concerto per la festa nazionale del 14 luglio. Per entrare servono mascherina e Green pass – Il video

Migliaia di persone sugli Champs De Mars, celebri giardini pubblici parigini di fronte alla Tour Eiffel, per il tradizionale concerto del 14 luglio, festa nazionale francese. Immagini suggestive ma che al tempo stesso risultano impressionanti in epoca di pandemia da Coronavirus. Per accedere all’evento è necessario indossare la mascherina (anche se il video inquadra alcuni spettatori senza) ed essere in possesso del pass sanitario. I festeggiamenti per la Presa della Bastiglia con la celebre parata militare tornano dopo lo stop dell’anno scorso. L’edizione 2020 era infatti stata annullata a causa della pandemia. L’edizione di quest’anno, a cui ha preso parte il presidente Macron, si è svolta nel rispetto delle norme di tutela sanitaria che prevedevano appunto per i circa 10 mila spettatori previsti, il possesso del pass sanitario e l’obbligo di indossare la mascherina. Lunedì sera Macron ha annunciato l’estensione del pass sanitario e il vaccino obbligatorio per il personale sanitario e per accedere a ristoranti e trasporti. Una misura che, secondo un sondaggio pubblicato oggi da Le Figaro, ha suscitato il consenso del 61% degli intervistati. In due giorni, sono inoltre circa due milioni le persone che hanno prenotato il vaccino sulle piattaforme online.

