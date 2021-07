Rigori, l’arma segreta del portiere inglese: sulla borraccia le note su come li calcia ogni Azzurro

Lo studio degli avversari e delle loro abitudini sportive è fondamentale, specialmente a livello professionistico. Ma il portiere dell’Inghilterra, Jordan Pickford, durante la finalissima di Wembley contro l’Italia di Mancini, si è spinto oltre, e ha preferito riportare sulla propria borraccia tutte le traiettorie di tiro dal dischetto più frequentemente usate degli Azzurri di Mancini, in modo da poterle parare. Un trucchetto già usato in passato, quando l’Inghilterra spezzò la maledizione dei calci di rigore che perseguitava la nazionale dei Tre Leoni appuntandosi le traiettorie dei rigoristi della Colombia ai quarti di finale durante i Mondiali del 2018. Una mossa che all’epoca funzionò, e permise alla nazionale inglese di superare il turno.

Kevin Quigley/EURO20 Newspapers | Il portiere inglese Jordan Pickford, durante la finalissima di Wembley contro l’Italia di Mancini mentre osserva la borraccia con i nomi (e le traiettorie di tiro) degli Azzurri

Questa volta, però, il memorandum è servito fino a un certo punto. Sebbene Pickford abbia azzeccato tutte le traiettorie di tiro dal dischetto degli Azzurri, parandole, questo non è bastato alla nazionale di Gareth Southgate per vincere Euro 2020, a causa dei tre rigori sbagliati dei compagni di squadra Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka. Sulla borraccia di Pickford erano presenti tutti i nomi degli Azzurri (la maggior parte dei quali però non sono stati impiegati dal ct Mancini per i tiri decisivi per l’assegnazione del titolo europeo) con le relative indicazioni di tiro. Pickford, dopo un rapido ripasso del memorandum, ha effettivamente parato i rigori di Belotti (in basso a sinistra) e quello di Jorginho (sulla destra, con rincorsa “saltellante”). Ma non è bastato. L’intuito e le mani di Donnarumma han deciso l’esito del match. Senza appunti.

Kevin Quigley/EURO20 Newspapers | La borraccia del portiere inglese Jordan Pickford, durante la finalissima di Wembley contro l’Italia di Mancini

Foto in copertina: Kevin Quigley/EURO20 Newspapers

