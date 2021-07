Maneskin, la prima clip di I wanna be your slave: l’anticipazione del singolo da record – Il video

Dopo le prime immagini condivise nei giorni scorsi, i Maneskin hanno pubblicato una nuova brevissima clip tratta dal video di I wanna be your slave, in uscita domani, 15 luglio. Nella breve anteprima la band romana non lascia spazio a equivoci, riconfermando che il video farà certamente discutere e sarà un inno alla sessualità libera, priva di inibizioni e sovrastrutture. Intanto Teatro d’Ira – Vol. I, album in cui è contenuto il brano, già disco di platino in Italia, si trova in undicesima posizione nella global chart di Spotify, e conta oltre 400 milioni di streaming su scala mondiale. Solo nell’ultimo mese, dopo il trionfo all’Eurovision, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, hanno totalizzato oltre 40 milioni di ascolti sulla piattaforma di streaming musicale.

Foto e video: Instagram / maneskinofficial

