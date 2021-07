Alluvione in Germania e Belgio, case travolte dal fiume in Renania: almeno 30 vittime. Decine di persone disperse – Il video

Continua a salire il bilancio delle vittime causato dal terribile maltempo che dalle prime ore del mattino di oggi, 15 luglio, si è abbattuto su Germania e Belgio. Sono almeno 30 le vittime nell’ovest del territorio tedesco, tra loro anche due Vigili del fuoco impegnati nei soccorsi. Decine di persone risultano ancora disperse, con l’ultima stima della polizia che parla di almeno 70 persone. «Molte di loro si trovavano sui tetti delle case che sono state travolte dal fiume in piena nel comune di Schuld, nella Renania-Palatinato», ha spiegato un portavoce della polizia di Colonia. Nella zona di Kordel, centinaia di persone invece continuano ad essere messe in salvo attraverso l’utilizzo di imbarcazioni. Intanto in Belgio si registrano due morti causate dalle inondazioni che nelle ultime ore hanno distrutto la provincia di Liegi, a Est del Paese. Case, fattorie e impianti industriali sono andati completamente distrutti e si teme ancora il peggio per il rischio imminente di esondazione del fiume Mosa.

Merkel: «Sconvolta per la catastrofe». Dall’Ue arrivano aiuti

La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta «sconvolta per la catastrofe che sta provocando un’enorme sofferenza a tante persone». Nel tweet del portavoce Steffen Seibert, Merkel esprime tutto il cordoglio per le vittime e i dispersi. Intanto anche la presidente della Commissione europea Von der Leyen è intervenuta su quanto sta accadendo: «L’Unione europea è pronta ad aiutare» ha detto su Twitter, sottolineando la massima vicinanza alle famiglie devastante dalle inondazioni. Intanto gli ambientalisti lanciano per l’ennessima volta l’allarme: «Gli effetti della catastrofe climatica sono già qui», ha detto l’esponente tedesca dei Verdi Katrin Goerig-Eckardt.

