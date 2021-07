Salgono a 81 le vittime per l’alluvione in Germania, 12 in Belgio. Almeno 20mila senza corrente: disperse 1.300 persone – Il video

Sono almeno 1.300 le persone disperse dopo l’alluvione che sta devastando la regione tedesca della Renania-Palatinato e parte del Belgio. Secondo il quotidiano Bild, buona parte delle persone non ancora rintracciate si trova nella zona di Ahrweiler, dove in diversi comuni è saltata la rete della telefonia mobile ed è quindi impossibile mettersi in contatto con chi non è stato ancora evacuato. Si aggrava di ora in ora anche il bilancio delle vittime, salito a 81 sul fronte tedesco, con 50 vittime solo in Renania, il doppio rispetto al primo giorno di maltempo. In Belgio sono almeno 12 i morti registrati finora, per la maggior parte nella provincia di Liegi. Il centro città del capoluogo belga è stato evacuato dopo che ieri sera, 15 luglio, è straripato il fiume Mose, che ora si sarebbe stabilizzato. Problemi in Belgio anche sulle linee elettriche, con 20mila persone rimaste senza corrente in attesa dei soccorsi.

