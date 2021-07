Cresce l’allarme sui Giochi: tre atleti positivi, due nel Villaggio olimpico. A Tokyo i contagi sono tornati al picco di gennaio

Tre atleti sono risultati positivi al Coronavirus nelle ultime ore, due all’interno del Villaggio olimpico di Tokyo 2020 in cui alloggiano gli atleti e uno all’esterno. 24 ore prima nel Villaggio era stato rilevato il primo contagio, su cui il Cio ha mantenuto il massimo riserbo. L’unico dettaglio emerso è che non si tratterebbe di un atleta. Positivo ieri, 17 luglio, anche il primo membro del Comitato olimpico, il coreano Ryu Seung-min, capo della federazione tennistavolo della Corea del Sud. Partito da Seul vaccinato e con due tamponi negativi, è risultato invece positivo ai controlli dell’aeroporto di Narita, per essere subito messo in quarantena. Poco si conosce ancora sull’identità degli atleti contagiati, che secondo i media locali dovrebbero essere giapponesi. Nella sola giornata di ieri, sono emersi 15 casi legati ai Giochi, la cifra più alta dal 1 luglio, cioè da quando è partito il monitoraggio sui contagi relativi alle Olimpiadi. Sette di loro sono lavoratori a contratto impegnati nell’allestimento dei Giochi, sei sono membri dello staff del Cio e due fanno parte del nutrito gruppo di giornalisti e cameraman. In 18 giorni, sono stati quindi 45 i contagi legati ai Giochi. Numeri che alimentano le polemiche da parte di chi in Giappone continua a chiedere con insistenza la sospensione dell’evento, ma che difficilmente verrà accontentato. A Tokyo, dove le vaccinazioni proseguono a rilento, i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 1.410, lo stesso livello registrato a gennaio scorso, quando erano stati 1.485.

Leggi anche: