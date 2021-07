Incendio all’ambasciata italiana a Parigi: vigili del fuoco sul posto, non ci sono feriti – Il video

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, 20 luglio, nell’edificio che ospita l’ambasciata italiana a Parigi. Le immagini che circolano sui social network mostrano una colonna di fumo alzarsi dall’edificio situato in rue de Varenne, tra il sesto e il settimo arrondissement della capitale francese. L’incendio, come evidenziato dai principali media transalpini, è divampato vicino a Matignon Palace, la residenza del primo ministro francese, ed è già stato domato dai vigili del fuoco, che sono ancora sul posto per spegnere i focolai residui. Per ora non si conoscono le cause dell’incidente, né si hanno notizie di feriti.

🇫🇷 ALERTE INFO – Un incendie s’est déclaré rue de Varennes près du Palais Matignon, résidence du Premier ministre français. (témoins) #Paris pic.twitter.com/PA5AHzUnCl

— Mediavenir (@Mediavenir) July 20, 2021

