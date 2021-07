Scandalo in Premier League, arrestato il giocatore dell’Everton Sigurdsson: è accusato di pedofilia

Scandalo nel mondo del calcio inglese: Gylfi Sigurdsson, giocatore dell’Everton, è stato arrestato venerdì scorso con l’accusa di pedofilia. Secondo i media britannici il fermo del calciatore, le cui generalità non sono state ufficialmente rivelate per ragioni di privacy, è stato svolto dalla Greater Manchester Police. Il club di Liverpool – nelle ultime ore – ha confermato di aver sospeso a tempo indeterminato un suo tesserato. L’Everton, in una nota, ha fatto sapere di aver sospeso un suo tesserato in attesa che le indagini facciano chiarezza sulle responsabilità dell’interessato, nel frattempo liberato su cauzione. «Il club continuerà a supportare le autorità con le loro indagini e non rilascerà ulteriori dichiarazioni in questo momento», si legge nel comunicato emesso dall’Everton. La notizia che scuote la Premier League, a quattro settimane dall’inizio della nuova stagione.

