Voghera, l’assessore Adriatici resta ai domiciliari: il gip conferma gli arresti

L’uomo è accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l’uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in piazza

Il gip di Pavia ha convalidato l’arresto dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici confermando gli arresti domiciliari. Adriatici è accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l’uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in piazza. La decisione del gip segue la richiesta della procura, che aveva parlato di rischio di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove, secondo quanto spiegato dal pubblico ministero di Pavia, Roberto Valli. Ieri, 23 luglio, Adriatici è comparso davanti al gip. L’assessore ha detto di non ricordare chiaramente i momenti della tragedia: «Non so come sia partito il colpo».

La nuova testimonianza sui fatti di Voghera

Nelle ultime ore è emersa la testimonianza di una persona che avrebbe assistito alla lite tra El Boussetaoui e Adriatici: «Non ha sparato per sbaglio. l’italiano ha preso la pistola, l’ha puntata verso Youns e subito ha sparato il colpo che lo ha ucciso», ha detto il testimone. «Ho visto un signore italiano che stava parlando al telefono, Youns lo ha spinto e l’italiano è caduto in terra sulla schiena. A quel punto, mentre era sdraiato, ha estratto la pistola dal fianco e gli ha sparato un colpo a sangue freddo. Dopo essere stato colpito, Youns è corso via con la mano sulla pancia e poi è caduto a terra».

Leggi anche: