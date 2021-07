Tokyo 2020, Elisa Longo Borghini bronzo nel ciclismo: è la terza medaglia azzurra

Dopo l’oro nel Taekwondo e l’argento nella sciabola conquistati ieri, e con l’Italia al secondo posto nel medagliere, si apre oggi la seconda o di gare olimpiche a Tokyo. Per gli azzurri ancora possibilità di salire sul podio con la squadra di fioretto femminile.

Ciclismo

Arriva il bronzo per l’Italia nella provo femminile di ciclismo su strada con Elisa Longo Borghini che riconferma il risultato di Rio 2016.

Canoa

Un’altra semifinale per l’Italia in questa seconda giornata di gare. L’azzurra Stefanie Horn ha passato il turno nella canoa slalom con il quarto posto, e martedì si giocherà l’accesso in finale.

Judo

Sfuma la possibilità di un’altra finale olimpica per Odette Giuffrida, dopo quella di Rio 2016. L’atleta azzurra è stata battuta in semifinale dalla giapponese Uta Abe. E ora proverà a giocarsi il bronzo. Battuto invece ai quarti, a pochi secondi dal termine della gara l’altro azzurro, Manuel Lombardo.

Scherma

Nella giornata del fioretto femminile, è Alice Volpi a battere, nel derby azzurro ai quarti, la favorita Arianna Errigo. Per Volpi è dunque semifinale. Nella spada, due azzurri su tre sono invece già stati eliminati. Anche Andrea Santarelli è riuscito a raggiungere la semifinale dopo la difficile sfida contro il giapponese Yamada.

Basket

17 anni dopo i Giochi olimpici di Atene, l’Italia ha fatto oggi il suo debutto a Tokyo. Gli azzurri, dopo un inizio un po’ in sofferenza, sono riusciti a recuperare vincendo 92-82 contro la Germania.

Ginnastica

Sulle note di Con te partirò, Vanessa Ferrari ha fatto il suo debutto nella disciplina del corpo libero. E con il punteggio di 14.166 l’atleta azzurra è al momento davanti anche all’americana Simone Biles.

Beach Volley

Esordio negativo per la coppia femminile Menegatti-Toth. Le azzurre hanno perso la prima partita del girone E contro la formazione russa con i parziali di 21-18 e 21-15.

Nuoto

Alberto Razzetti ha chiuso ottavo nella finale del nuoto 400 misti. La medaglia d’oro è andata all’americano Chase Khalisz. Grande delusione anche per Gabriele Detti che nella finale dei 400 stile libero è arrivato solo sesto, non confermando il bronzo di Rio 2016. Record italiano invece per Niccolò Martinenghi, che con il nuovo miglior tempo di 58”28, si è guadagnato la finale nei 100 rana.

Surf

Giornata di esordi a Tokyo. Tra le acque di Tsurigasaki, il surf ha fatto il suo esordio olimpico. A vincere la prima batteria è stato il brasiliano Italo Ferreira, campione del mondo nel 2019. Al terzo posto l’azzurro Leonardo Fioravanti (9.43, con 4.93 + 4.50), che potrà disputerà i ripescaggi assieme al quarto classificato, l’argentino Leandro Usuna.

Pallanuoto

Nella notte italiana esordio anche per la formazione del Settebello. La nazionale di Sandro Campagna ha superato senza problemi il Sudafrica 21-2-. Nel prossimo turno di martedì 27 luglio, la formazione della pallanuoto incontrerà alle 6.30 (ora italiana) la nazionale greca.

Canottaggio

Ancora un’ottima giornata per il canottaggio. Un altro equipaggio azzurro è riuscito a raggiungere la finale. Si tratta del quattro di coppia di femminile, composto da Valentina Isetti, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi.

Pugilato

Giordana Sorrentino ha superato il primo turno della categoria pesi mosca (48 kg) battendo ai punti per 5-0 la venezuelana Irismar Cardozo Rojas. 29-28, 29-28, 29-28, 30-27, 30-27 i punteggi dei giudici a favore della pugile di Fiumicino.

Pallavolo

Esordio in discesa per le azzurre dell’Italvolley. La nazionale di pallavolo femminile ha sconfitto con un netto 3-0 (25-23, 25-19, 25-14) la squadra del comitato olimpico russo. Prossimo appuntamento martedì 27 luglio, alle ore 9.25 italiane contro la Turchia.

Tennis

Dopo Fognini e Sonego, anche Camila Giorgi supera il primo turno del torneo di tennis. L’azzurra ha battuto agilmente (6-3 6-2) la statunitense Brady. Ritiro inaspettato invece in campo maschile. Andy Murray ha deciso di terminare la sua avventura a Tokyo a causa di un infortunio.

Leggi anche: