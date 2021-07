Coronavirus, 22 decessi in un giorno (ieri 7). Aumenta ancora il tasso di positività: 3,5% (+0,8%)

Il bollettino del 26 luglio

Sono 22 i decessi per Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Il dato riportato dal bollettino giornaliero della Protezione Civile e del Ministero della Salute è in aumento rispetto a quello di ieri, quando le vittime erano state 7. Per un totale di morti da inizio emergenza che oggi, 26 luglio, arriva a quota 127.971. Sul fronte dei nuovi positivi la curva dell’ultima giornata registra invece un calo: 3.117 casi contro i 4.743 di ieri, 5.410 di due giorni fa. I dimessi ed i guariti sono 4.124.323 (ieri 4.123.209) mentre salgono anche gli attualmente positivi: 68.236 contro i 66.257 di ieri.

La situazione negli ospedali

Il dato sulla pressione ospedaliera oggi, 26 luglio, registra una diminuzione degli ingressi in terapia intensiva: 11 contro i 16 di ieri, 21 due giorni fa. Sono 182 le persone in rianimazione (ieri 178). La curva sale anche per le ospedalizzazioni nei reparti di area medica: 1.512 nelle ultime 24 contro i 1.392 del precedente monitoraggio.

Tamponi e tasso di positività

Sono 88.247 i nuovi tamponi molecolari e antigenici effettuati nell’ultima giornata, un’attività in calo rispetto a ieri quando il monitoraggio aveva rilevato 258.929 nuovi test elaborati. In forte aumento il tasso di positività: dal 2,7% d ieri si passa al 3,5%.

Ieri e oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione (in aggiornamento):

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: