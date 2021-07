Coronavirus, 10 decessi in un giorno. Stabile il tasso di positività: è fisso al 2,7%

Il numero di nuovi ingressi in terapia intensiva è arrivato a 20, il totale dei ricoverati in questo reparto è 201

Il bollettino del 30 luglio

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10 decessi legati al Coronavirus. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile anche se è leggermente in contrasto con i numeri riportati nella tabella di oggi. La differenza tra il numero totale dei decessi registrati in giornata e quelli di ieri sarebbe di 18 unità ma nel calcolo bisogna comprendere anche la regione Campania e la regione Lazio che hanno inserito alcuni dati risalenti ai mesi scorsi, nello specifico si tratta di 4 decessi a testa per entrambe le regioni. Il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è arrivato così a 128.047. Il numero dei nuovi casi invece è di 6.619, ieri era di 6.171.

La situazione negli ospedali

Da ieri sono stati 20 i nuovi ingressi in terapia intensiva, esattamente come il giorno prima. In tutto il numero di pazienti ricoverati in questo reparto è arrivato a 201. Il totale dei ricoverati con sintomi invece è arrivato a 1.812. Al momento poi ci sono 80.949 persone in isolamento domiciliare. Il totale dei casi attualmente positivi è arrivato quindi a 82.962.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività è stabile al 2,7%. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 247.486 tamponi, ieri leggermente meno: 224.790. Dall’inizio della pandemia a oggi sono stati 30.909.526 gli italiani che hanno fatto almeno un test per il virus.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione (in aggiornamento):

Ieri – Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

