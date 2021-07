Coronavirus, 19 decessi in un giorno. Si alza il tasso di positività: ora è al 2,7%

Il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva è 20. Il totale dei ricoverati in questo reparto è 194 pazienti.

Il bollettino del 29 luglio

Nelle ultime 24 ore sono stati 19 i decessi legati al Coronavirus in Italia. Un dato in linea con quello registrato negli ultimi giorni: nella giornata di ieri il numero di decessi era arrivato a 15. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile i nuovi casi registrati sono stati 6.171, ieri erano arrivati a 5.696. Le persone attualmente positive sono 78.484. La regione con più positivi resta il Veneto: 78.484. Il numero totale di casi positivi dall’inizio dell’epidemia è arrivato a 4.336.906. Il totale dei decessi invece è a 128.029.

La situazione negli ospedali

Nelle ultime 24 ore si registrano 20 ingressi in terapia intensiva, ieri erano stati contati solo 9 ingressi in questo reparto. Il numero totale di persone ricoverate in terapia intensiva è 194. Le persone ricoverate con sintomi sono 1.730. Le persone in isolamento domiciliare invece sono 76.560.

Tamponi e tasso di positività

Il tasso di positività è passato dal 2,3% di ieri al 2,7% di oggi. I numero di tamponi registrati nelle ultime 24 ore è stato di 224.790. Il totale di tamponi molecolari e test antigenici fatti fino a questo momento è arrivato a 30.853.645.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione (in aggiornamento):

Ieri – Oggi

Indice di gravità

Ultimi 10 giorni

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: