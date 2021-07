Maneskin, svelato il nome del nuovo manager. Il 9 luglio 2022 a Roma mega-concerto al Circo Massimo

È stato risolto il mistero sul nuovo manager dei Maneskin: la band romana vincitrice dell’Eurovision e celebrata dal New York Times che sta scalando le classifiche mondiali con I Wanna Be Your Slave sarà gestita da una nuova società, la Exit Music Management, fondata da Fabrizio Ferraguzzo, produttore, A&R di Sony Music Italia e music director a X Factor. L’annuncio, che è arrivato via Instagram, chiude così una volta per tutte le voci su vari altri possibili manager tra cui quella nata da un articolo del New York Times sul coinvolgimento di Simon Cowell, produttore discografico britannico e il creatore degli One Direction. I Maneskin sono i primi e per ora unici clienti di Exit Music Management. La band è rimasta senza manager per quasi due mesi, dall’inizio di giugno. Un paio di settimane dopo il trionfo all’Eurovision, la manager Marta Donà e l’agenzia LaTarma avevano infatti annunciato la fine della collaborazione con la band. «Abbiamo trascorso quattro anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati», aveva scritto Donà su Twitter. «Vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita».

I Maneskin premiato con la Lupa Capitolina da Virginia Raggi: l’annuncio del concerto al Circo Massimo

Questa mattina, nella Sala Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha consegnato ai Maneskin la Lupa Capitolina, massima onorificenza della Capitale. A Damiano, Victoria, Ethan e Thomas è stata anche consegnata la medaglia di Roma Capitale, coniata ogni anno il 21 aprile e dedicata quest’anno ai 150 anni di Roma Capitale. Altra notizia di oggi è la nuova data annunciata dal gruppo per l’estate 2022: «Il 9 luglio del prossimo anno saremo in concerto al Circo Massimo», hanno fatto sapere durante la consegna del premio. Prima di riceverlo i quattro si erano affacciati dal balcone dello studio della sindaca per salutare i fan. Da rockstar in piena regola.

