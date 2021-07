Pesaro, manifestazione No vax sotto casa del sindaco Ricci: «Siete squadristi, vaccinarsi è un dovere»

Il sindaco denuncia: «Si sono presentati davanti alla mia abitazione, non ero neanche in casa. Hanno spaventato la mia famiglia». Solidarietà da Letta e Zingaretti. La replica del comitato cittadino

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha denunciato su Facebook che ieri sera un gruppo di No vax si è presentato sotto casa sua per protestare contro le limitazioni sul Green Pass. «Da non credere – il commento del primo cittadino che ha postato una foto dei manifestanti -. E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete nemmeno cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale – ha ricordato Ricci -, come ha detto anche il presidente Mattarella».

La manifestazione No vax sotto casa del sindaco di Pesaro

Ricci, che è anche coordinatore dei sindaci del Partito Democratico, ha ricevuto la solidarietà del segretario Enrico Letta e del suo predecessore Nicola Zingaretti. «Vai avanti, Matteo. Siamo con te», ha scritto Letta su Twitter. «Con Matteo Ricci. Per la libertà, quella vera, senza paura», ha twittato il presidente della Regione Lazio.

Un comunicato del Comitato Salute e Diritti locale riportato dalle agenzie di stampa ha chiarito: «A Pesaro c’è stata una manifestazione, ma era alla Palla, non era una manifestazione No vax ed è finita alle 21:30. Ci dispiace per lei ma la manifestazione si è svolta pacificamente. Quindi c’erano due manifestazioni stasera? La nostra è stata molto partecipata e ci si è chiesti dove fossero le istituzioni».

