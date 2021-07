Riforma giustizia, sospeso il Cdm. Cresce insoddisfazione M5s: ipotesi astensione dei ministri grillini

Era iniziato con due ore di ritardo rispetto al programma l’ultimo Consiglio dei ministri che portava sul tavolo la riforma della giustizia. Il vertice che ha riunito l’esecutivo di Mario Draghi viene però sospeso. La delegazione del M5s capeggiata dall’ex-premier Giuseppe Conte arriva in ritardo dopo una consultazione con il leader del movimento. Proprio dal confronto interno, i grillini alzano l’asticella delle richieste e non transigono su diversi punti. Tra le ipotesi che circolano in queste ore c’è anche quella dell’astensione dei ministri pentastellati in consiglio dei ministri.

Il nodo sul 416 bis

Motivo della discordia i processi per mafia che riguardano i reati del 416 bis 1, ovvero l’appartenenza a un’associazione mafiosa o il concorso esterno. L’articolo in sostanza comprende tutti quei casi come tentato omicidio, corruzione, riciclaggio, tentata strage ed estorsione, oltre ai reati commessi contro la persona a scopo di agevolare i clan mafiosi. La bozza della riforma Cartabia rende perplessi i grillini, che chiedono garanzie volte a scongiurare l’improcedibilità nei processi di mafia. Ora è il momento della mediazione per l’esecutivo, che pensa all’ipotesi di introduzione di una norma transitoria eventualmente inserita nella bozza della riforma. Conte ha riunito senatori e deputati per analizzare a fondo il testo, mentre Draghi attende nella convinzione di portare il testo in Aula già domani, anche con il voto di fiducia. Unico punto su cui per ora i grillini sono favorevoli.

