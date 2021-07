Djokovic crolla con Zverev, eliminato dalle Olimpiadi il numero 1 del tennis: sfuma il sogno Golden Slam

Finisce l’avventura olimpica di Djokovic. Il tennista numero uno al mondo è stato eliminato in semifinale dal tedesco Zverev che ha rimontato sul campione serbo dopo aver perso il primo set. Djokovic, già vincitore quest’anno dell’Australian Open, del Roland Garros, e di Wimbledon, era alla ricerca della vittoria olimpica, per poter diventare il primo atleta nella storia del tennis a completare un Golden Slam. L’impresa di vincere tutti e 4 i grandi tornei dello Slam e l’Olimpiade in una sola stagione era riuscita solo alla tennista Steffi Graff nel 1988.

Leggi anche: