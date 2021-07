A Parigi in migliaia in piazza della Bastiglia contro il Green pass al grido di «Liberté» – Il video

La folla di manifestanti si è radunata per protestare contro la decisione del governo sulla Carta verde obbligatoria in bar e ristoranti. Intanto in Francia i contagi continuano a salire

Ancora una volta le strade di Parigi si riempiono di manifestanti no Green pass, che protestano contro il governo francese per la decisione del 12 luglio scorso di consentire l’ingresso a bar e ristoranti solo ai cittadini muniti di certificazione verde Covid-19. Al grido di «Liberté» la folla protesta senza mascherina e distanziamento sociale, così come era successo nei giorni scorsi in occasione delle altre manifestazioni no Green pass organizzate. Intanto in Francia i contagi continuano ad aumentare a causa della diffusione della variante Delta e dell’alto numero di persone ancora non vaccinate. Il ministro della Salute Olivier Véran ha parlato nelle ultime ore di «un’impennata mai vista prima», comunicando l’aumento del 150% dei contagi, arrivati a quota 20mila al giorno.

