Riforma della Giustizia, passa la prima fiducia alla Camera. Ci sono anche i voti dei Cinque Stelle

426 voti favorevoli, 55 contrari, solo un astenuto. Con questi numeri la Camera dei deputati ha approvato l’articolo 1 della Riforma della giustizia, un disegno di legge voluto dalla ministra Marta Cartabia su cui il governo Draghi ha messo la fiducia. Al momento la Camera sta votando sul secondo quesito su cui bisogna decidere. Date le dichiarazioni degli ultimi giorni era difficile che il Movimento 5 Stelle cercasse lo strappo su questo voto. Nelle ultime ore Giuseppe Conte aveva detto: «Andrà tutto bene. Arriviamo al voto con la coscienza pulita. Abbiamo fatto tutto il possibile per migliorare questi interventi in termini di giustizia in un impianto complessivo costruito con il ministro Bonafede, crediamo di aver aggiunto dei miglioramenti».

