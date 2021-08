Cosa farà ora Valentino Rossi? Il futuro tra quattro ruote e affari: il Dottore non smetterà di correre

Con la certezza ormai confermata che dalla prossima stagione Valentino Rossi non gareggerà più sulle due ruote, il futuro del campione di motociclismo potrebbe però continuare a correre in pista. Come fatto intendere dallo stesso Dottore durante la conferenza stampa sul ritiro, nel suo futuro prossimo non esclude di dedicarsi alle quattro ruote. «Penso che correrò con le macchine ma è ancora un processo in corso. Non c’è alcuna decisione presa, io mi sento un pilota in moto o in macchina e lo resterò per tutta la vita». Insomma, dopo nove titoli mondiali, di cui cinque consecutivi, e 26 stagioni passate in sella, Valentino Rossi ha certo l’adrenalina delle corse nel sangue. D’altronde, anche le auto sono sempre state una sua grande passione. Tante le volte in cui Rossi ha partecipato a rally automobilistici, gareggiando anche in alcune prove del mondiale Wrc. Il campione pesarese ha in bacheca anche sette vittoria al Rally di Monza in coppia con Carlo Cassina. Prossimamente, il ritorno in pista di Valentino Rossi potrebbe avvenire nel mondiale Endurance GT.

Nel futuro di Valentino Rossi tra affari e quattro ruote

C’è chi poi nei mesi scorsi aveva ipotizzato i vederlo addirittura in gara nella 24 ore di Le Mans come pilota della Ferrari. Una ipotesi che sembra destinata a rimanere tale visto che era stata la stessa scuderia rossa a smentire la possibilità di vedere Rossi in Francia: «È come se un nostro pilota decidesse di correre in moto. Valentino si diverte con le GT, magari potrebbe provare in quella classe, ma noi pensiamo di avere già delle scelte all’altezza per la Hypercar e sceglieremo eventuali innesti tra i giovani emergenti». Il campione del mondo si è poi costruito in questi anni anche diverse attività redditizie. La prima è la VR|46, azienda di merchandising con cui il Dottore ha dato slancio al suo marchio riprodotto su magliette e cappellini. C’è poi la Racing Apparel, e la VR|46 Riders Academy, il bacino di talenti di cui Rossi è anche il coach.

